Кости – это не просто инертные структуры, поддерживающие наше тело. Они обладают уникальной способностью к постоянному обновлению и адаптации. В них протекают сложные процессы, регулируемые особыми клетками, которые называются костным мозгом.

В костном мозге находятся стволовые клетки – уникальные «мастерские» организма, способные делиться и дифференцироваться в различные типы клеток крови. Из них образуются эритроциты (красные кровяные тельца), переносящие кислород ко всем тканям; лейкоциты (белые кровяные тельца), обеспечивающие иммунный ответ; и тромбоциты, участвующие в процессе свертывания крови.

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Помимо производства крови, костный мозг играет важную роль в иммунной системе. В нем происходит созревание некоторых типов лейкоцитов, таких как лимфоциты, которые являются ключевыми компонентами иммунного ответа.