В стоматологии используется специальная система нумерации зубов, которая позволяет точно идентифицировать каждый зуб в ротовой полости. Эта система необходима для эффективной коммуникации между стоматологами, ведения медицинской документации и проведения исследований.

Как распознать скрытый кариес

Существуют две основные системы нумерации: анатомическая и зубная формула. Анатомическая система присваивает каждому зубу уникальный номер от 1 до 32, начиная с верхнего правого третьего моляра. Зубная формула представляет собой графическое изображение зубного ряда с использованием специальных символов для разных типов зубов.

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