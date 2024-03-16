Почему может меняться запах тела

Человеческие эмоции могут передаваться жестами, интонацией голоса, мимикой лица и запахом кожи. "Рамблер" расскажет, о природе возникновения последнего и причинах его изменения.

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Специалисты Национального центра биотехнологической информации сообщают о двух основных путях образования запаха тела. Первый — это окисление, которое происходит за счет взаимодействия микроорганизмов и себума на поверхности кожи. Второй — запах, образующийся сквозь кожу изнутри организма. Этот тип запаха описывается как транскутанные летучие органические соединения крови или кожные газы.

Ученые признают, что запах тела может меняться вместе с изменениями физического состояния, например, во время заболеваний. Более того, последние исследования, опубликованные в NLM предполагают, что кожные газы можно анализировать для определения состояния организма вместе с другими биологическими индикаторами, такими как слюна, моча и кровь.

Например, у пациентов с диабетом содержание ацетона в их кожных газах выше, чем у здоровых людей. Аналогично множество исследований показали, что собаки могут обнаруживать наличие рака на ранней стадии у своих хозяев через запах. Альтернативно, были исследованы взаимосвязи между кожными газами и влиянием диеты, физического состояния и старения у здоровых добровольцев вместо людей, страдающих заболеваниями или расстройствами.

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Результаты показали, что у пожилых людей выделяется 2-ноненал, а у людей с запором высокий уровень п-крезола. На основе этих данных кожные газы считаются полезным средством изучения состояния организма, включая болезни и общее физическое здоровье.

Исследование также предположило, что психологические изменения могут изменить кожные газы и в конечном итоге повлиять на других. Поэтому в ходе анализа изучались изменения запаха кожных газов во время стрессогенных сессий с целью выявления ключевых компонентов и, в конечном итоге, подтверждения влияния на других. В результате было доказано, что кожные газы могут содержать компоненты, передающие психологическое состояние человека.

Люди регулярно выделяют различимые запахи через кожу, содержащие аллилмеркаптан и диметилтрисульфид, вызывающие психологическое напряжение. Примечательно, что если окружающие почувствуют этот запах, они испытают субъективное напряжение, путаницу и усталость.

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