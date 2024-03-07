Тремор может увеличить риск развития деменции в три раза

Исследователи из Медицинского центра Южного Университета Техаса в Далласе обнаружили значительно увеличенный риск развития деменции у людей, страдающих эссенциальным тремором, по сравнению с общей популяцией.

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Это наиболее часто встречающееся расстройство дрожания, опережающее по распространенности даже болезнь Паркинсона, характеризуется непроизвольным дрожанием рук, пишет Центральная Служба Новостей.

В ходе исследования, в которое было включено 222 человека с эссенциальным тремором в возрасте 79 лет, участники проходили тесты на мышление и память для оценки их когнитивных функций. В течение пятилетнего периода наблюдения, с повторными обследованиями каждые 1,5 года, 59 участников столкнулись с легкой когнитивной недостаточностью, а 41 – с деменцией.

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Сравнение данных по легкой когнитивной недостаточности и деменции с показателями общей популяции и людей с болезнью Паркинсона показало, что 19% участников исследования столкнулись с деменцией, а ежегодно 12% людей с легкой когнитивной недостаточностью переходили к её развитию – в три раза выше, чем среди общей популяции. Тем не менее, эти цифры оказались ниже, чем у лиц с болезнью Паркинсона.

Также было выявлено, что 27% участников исследования столкнулись с легкой когнитивной недостаточностью, что почти в два раза превышает показатель для общей популяции и меньше, чем для людей с болезнью Паркинсона. Эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований и разработки целенаправленных стратегий для улучшения качества жизни и управления состоянием людей с эссенциальным тремором.