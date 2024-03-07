Ученые выяснили, как сокращение финансов влияет на риск развития деменции

Ученые из Китая заявили, что сокращение финансов влияет на риск развития деменции. Исследование в этой области провели ученые из Чжэцзянского медицинского университета.

Они изучили данные 8000 человек разного возраста, пола, расы и уровня благосостояния.

В результате оказалось, что у тех, кто неожиданно потерял часть капитала, резко снижались когнитивные функции мозга.

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На основе этих данных ученые пришли к выводу, что потеря состояния негативно отражается на способности человека к мышлению, памяти и принятию решений. Все это увеличивает риск развития деменции, JAMA Network.

Также риск увеличивается из-за неспособности обеспечивать свое здоровье по причине нехватки денег, отметили ученые.