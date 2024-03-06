Nature: шизофрения и старость одинаково нарушают передачу сигналов в мозге

Американские ученые из Института Броуда и Массачусетского технологического института обнаружили схожий набор изменений генетической активности в тканях головного мозга у пациентов с шизофренией и у пожилых людей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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Открытие предполагает общую биологическую основу когнитивных нарушений, возникающих как при шизофрении, так и с приходом преклонного возраста.

Нейробиологи проанализировали экспрессию (активацию) генов в более чем миллионе отдельных клеток из ткани мозга 191 человека, которые завещали свои тела науке. Специалисты обнаружили, что и у страдающих шизофренией, и у пожилых два типа клеток мозга снижают экспрессию генов, которые поддерживают связь между нейронами. Речь идет о синапсах и астроцитах.

Астроциты — это один из типов клеток нервной ткани, которые играют важную роль в обеспечении функционирования здорового мозга. Они поддерживают стабильность внутренней среды, снабжают ткани кислородом и питательными веществами, регулируют уровень ионов и защищают орган от вредных веществ.

Синапсы представляют собой места контакта между двумя нейронами или между нейроном и другой клеткой. Они играют ключевую роль в передаче нервных импульсов от одного нейрона к другому. От синапсов зависит память и способность к обучению.

Команда назвала набор характерных изменений «Программой синаптических нейронов и астроцитов».

«Науке давно известно, что нейроны и синапсы играют важную роль в риске развития шизофрении. Мы обнаружили, что астроциты, вероятно, тоже вовлечены в этот процесс», — отметила ведущий автор исследования Эми Линг.

Ученые полагают, что подобные изменения в мозге могут присутствовать и при других психических заболеваниях, включая биполярное расстройство и депрессию.