ИИ научили прогнозировать метастазирование рака легких

Ученые из Калифорнийского технологического института и Медицинской школы Вашингтонского университета использовали алгоритмы искусственного интеллекта для прогнозирования метастазирования рака легких по изображениям биопсии. Результаты их научной работы опубликованы в Journal of Pathology (JР).

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В исследовании приняли участие 118 человек с раком легких. Всем добровольцам была проведена биопсия - метод исследования, при котором проводится прижизненное взятие тканей (биоптата) из организма с диагностической целью. Образцы опухолевых тканей затем были исследованы под микроскопом, с помощью которого также были сделаны снимки на клеточном уровне.

После получения и отбора изображений ученые использовали их для обучения программы искусственного интеллекта (ИИ), называемой сетью глубокого обучения. Они также предоставили системе данные о том, у каких участников появились метастазы в головном мозге в течение пяти лет после постановки диагноза (рак легких). Затем ИИ было предоставлено 40 дополнительных изображений биопсии с целью прогнозирования возможного метастазирования рака легких.

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Тестирование показало, что модель искусственного интеллекта могла предсказать эту вероятность с точностью 87%. Четыре эксперта-патолога, которые просмотрели те же изображения, смогли сделать правильные прогнозы только в 57% случаев.

Авторы исследования рассказали, что в дальнейшем они смогут улучшить прогностические возможности программы искусственного интеллекта. Команда исследователей также начнет работать над изучением сложных особенностей опухолевых клеток и их окружения, на изменения в которых может ориентироваться программа искусственного интеллекта при диагностике.