Ученые обнаружили смертельно опасные нанопластики в артериях людей

Новое исследование итальянских ученых предполагает, что люди с микропластиком и нанопластиком в бляшках, выстилающих главный кровеносный сосуд шеи, могут иметь более высокий риск сердечного приступа, инсульта или смерти.

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В исследовании, результаты которого опубликованы в New England Journal of Medicine ("Медицинском журнале Новой Англии"), впервые указывается связь этих крошечных пластиковых частиц, являющихся результатом разложившегося пластикового загрязнения, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Микропластик определяется как частицы размером менее 5 миллиметров, а нанопластики гораздо меньше - настолько крошечные, что их можно увидеть только в специализированные микроскопы.

В последние годы их повсеместное распространение стало неоспоримым: их находили в свежем снеге в Антарктиде и на глубинах Марианской впадины, а также в человеческой крови, грудном молоке, ткани плаценты, в легких и печени.

Доктор Раффаэле Марфелла, профессор кардиологии из университета Кампании Луиджи Ванвителли в Неаполе и ведущий автор нового исследования, сказал, что он и его коллеги в ходе исследования выявили новый риск и факторы сердечно-сосудистых заболеваний. Они знали об огромном количестве разложившегося пластикового загрязнения, загрязняющего планету, и задавались вопросом, "может ли пластик в виде микро- или нанопластика также разрушать наши артерии". Люди могут вдыхать и проглатывать частицы пластика. Он также может попасть в организм через кожу.

Кроме того, недавнее исследование показало, что десятки тысяч частиц нанопластика содержатся в пластиковых бутылках с водой.

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Исследование дало шокирующие результаты: нанопластик может проникать в важнейшие кровеносные сосуды, обладая способностью блокировать нормальный кровоток в двух сонных артериях, которые снабжают кровью мозг, лицо и шею.

Исследователи изучили бляшки, удаленные у 257 пациентов, и отслеживали их здоровье в среднем в течение 34 месяцев после операции. Они обнаружили пластиковые частицы, в основном нанопластики, в бляшках 150 пациентов. При последующем наблюдении несмертельный сердечный приступ, несмертельный инсульт или смерть по любой причине произошли у 20 процентов этих пациентов и у 7,5 процентов пациентов без обнаруживаемых пластиковых частиц.

Поскольку исследование проводилось на очень специфической группе пациентов, результаты не могут быть применимы к более широкой популяции. Но это может проложить путь для будущих исследований. По оценкам экспертов, результаты исследования могут побудить ученых выяснить, можно ли измерить микро- и нанопластики среди населения в целом, а затем изучить, у кого развиваются сердечные заболевания.