Поможет ли чип стать сверхчеловеком: нейрохирург оценил изобретение Илона Маска

Весь мир следит за новым изобретением Илона Маска - его компания Neurolink сообщила об успешном эксперименте: человек с чипом в мозге восстановился и научился силой мысли управлять компьютерным курсором. Однако изобретение вызывает все больше вопросов. В чем сомнения и каковы перспективы столь смелого вмешательства в мозг человека, рассказал эксперт телеканала "Доктор", президент Ассоциации Нейромодуляции в России, нейрохирург-алголог Эмиль Исагулян.

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Известно, что Илон Маск пообещал создать микрочип для лечения глубокой инвалидности, связанной с неподвижностью. Но информации о том, чем именно болен пациент-доброволец, участвовавший в эксперименте, пока нет. Также пока непонятно, отторгает ли организм этот чип и какие побочные эффекты он может иметь. Специалисты проявляют определенный скептицизм: абсолютно все подопытные приматы, которым вживляли подобные устройства, вскоре после операции скончались.

«Имплантация различных устройств в структуры головного мозга проводится уже давно, с середины прошлого века. В Центре нейрохирургии имени Бурденко, где я работаю, такие операции выполняются почти каждый день, - рассказал Эмиль Исагулян. - Мы их применяем рутинно для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, различные формы мышечных дистоний, эссенциальный тремор, тяжелые болевые синдромы, эпилепсия, синдром Туретта и др. Более того, с начала этого века начали использоваться такие устройства, но уже с обратной связью, чтобы, например, производить стимуляцию структур мозга не постоянно, а только тогда, когда в этом появляется необходимость. Например, подавить эпилептическую активность, как только она начинает регистрироваться в коре головного мозга»

Исагулян также отметил, что технология управления курсором мыши путем передачи и преобразования электрических импульсов головного мозга существует уже около 20 лет, и команда Маска просто заменила устаревшую систему с проводами на беспроводную.

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Тем не менее, идея, которую пытается реализовать Маск, очень перспективна.