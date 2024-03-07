Поможет ли чип стать сверхчеловеком: нейрохирург оценил изобретение Илона Маска
Весь мир следит за новым изобретением Илона Маска - его компания Neurolink сообщила об успешном эксперименте: человек с чипом в мозге восстановился и научился силой мысли управлять компьютерным курсором. Однако изобретение вызывает все больше вопросов. В чем сомнения и каковы перспективы столь смелого вмешательства в мозг человека, рассказал эксперт телеканала "Доктор", президент Ассоциации Нейромодуляции в России, нейрохирург-алголог Эмиль Исагулян.
Известно, что Илон Маск пообещал создать микрочип для лечения глубокой инвалидности, связанной с неподвижностью. Но информации о том, чем именно болен пациент-доброволец, участвовавший в эксперименте, пока нет. Также пока непонятно, отторгает ли организм этот чип и какие побочные эффекты он может иметь. Специалисты проявляют определенный скептицизм: абсолютно все подопытные приматы, которым вживляли подобные устройства, вскоре после операции скончались.
«Имплантация различных устройств в структуры головного мозга проводится уже давно, с середины прошлого века. В Центре нейрохирургии имени Бурденко, где я работаю, такие операции выполняются почти каждый день, - рассказал Эмиль Исагулян. - Мы их применяем рутинно для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, различные формы мышечных дистоний, эссенциальный тремор, тяжелые болевые синдромы, эпилепсия, синдром Туретта и др. Более того, с начала этого века начали использоваться такие устройства, но уже с обратной связью, чтобы, например, производить стимуляцию структур мозга не постоянно, а только тогда, когда в этом появляется необходимость. Например, подавить эпилептическую активность, как только она начинает регистрироваться в коре головного мозга»
Исагулян также отметил, что технология управления курсором мыши путем передачи и преобразования электрических импульсов головного мозга существует уже около 20 лет, и команда Маска просто заменила устаревшую систему с проводами на беспроводную.
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Тем не менее, идея, которую пытается реализовать Маск, очень перспективна.
«На самом деле, если эксперимент станет успешным, это будет решением сразу нескольких проблем нейрохирургов. Во-первых, все современные устройства могут считывать информацию, воздействуя на сотни и тысячи нейронов сразу. Система Neurolink позволяет записывать информацию и также воздействовать в обратном направлении с помощью очень тонких электродов только на небольшую группу нейронов, что обеспечивает точность собранной информации и точное управление (например, тем же курсором мыши). Во-вторых, применение беспроводных технологий - это не только удобно и эстетично, но и представляет собой меньший риск инфицирования от любого инородного тела, коим является данная система. Такие системы могут действительно расширить взаимодействие людей с ограниченными возможностями с различными устройствами, а значит, и со всем внешним миром», - заключил доктор Исагулян.