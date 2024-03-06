В России создали программу для диагностики шизофрении по МРТ

Ученые Курчатовского института разработали программу-классификатор, которая способна с точностью 85% диагностировать шизофрению по МРТ мозга. Программу планируется использовать не только в медицинской практике, но и для дальнейших исследований болезни: ведь причины ее возникновения по-прежнему до конца не известны.

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Ученые смогли выделить в мозге восемь областей, изменения в которых обычно говорят о психическом отклонении. Всего же программа анализирует работу более сотни зон головного мозга. Программа поможет в случаях, когда врачи-психиатры испытывают трудности с точной постановкой диагноза, а также в ситуациях, когда обращение к специалисту невозможно.

Нервные импульсы объединяют в себе химические и электрические процессы. Томография позволяет оценивать изменения кровотока, по которым можно судить об электрической активности групп нейронов в конкретных участках мозга. При разработке программы использовались данные функциональной МРТ 64 испытуемых (32 здоровых и 32 — с подтвержденным диагнозом «шизофрения»).

На следующем этапе в анализ включат дополнительные параметры: результаты не только функциональной, но и структурной МРТ, данные иммунологических исследований крови или слюны. Все это должно значительно повысить точность постановки диагноза. В перспективе для использования в медицинской практике врачам будет достаточно установить программу на свой компьютер либо отправить томограммы на один из облачных сервисов.

После того как у пациента определены области мозга, работающие иначе, чем у здорового, на эти зоны можно влиять с помощью лекарств или магнитной стимуляции. Ученые хотят научить программу оценивать изменения, степень приближения к норме, а также устойчивость полученного результата.