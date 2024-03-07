Запах созревающих фруктов может замедлять рост опухолей

Эксперименты с осьминогами, мышами и человеческими клетками показали, что ароматы напрямую влияют на активность генов в организме. В будущем это может быть использовано для лечения рака или даже нейродегенеративных заболеваний

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Благодаря пандемии ковида-19 многие люди осознали, насколько важно обоняние, утратив его в значительной степени или даже полностью, причем большинство из них, к счастью, лишь на время. Недавнее исследование американской группы специалистов под руководством Анандасанкара Рэя из Калифорнийского университета в Риверсайде показало, что вещества, которые мы ощущаем, например, запахи, могут оказывать удивительно значительное влияние на здоровье.

Исследователи провели эксперимент с любимыми мухами из лаборатории, уксусными мухами и мышами, подвергая их воздействию паров диацетила или бутандиона – вещества, которое является частью характерного вкуса и запаха сливочного масла, например. Диацетил производится дрожжами как побочный продукт при варке пива, а также образуется во время созревания или ферментации фруктов. Впоследствии они также подвергли воздействию диацетила на лабораторные культуры человеческих клеток. Результаты этого интересного исследования были недавно опубликованы в рецензируемом журнале eLife.

Запахи и гены

Было показано, что пары диацетила вызывают широко распространенные изменения в экспрессии генов и производстве соответствующих белков как у осьминогов и мышей, так и в клетках человека.

«Мы обнаружили, что этот аромат может напрямую влиять на активность генов. Мы были совершенно удивлены, что это происходит даже в тех тканях, которые не имеют обонятельных рецепторов для обнаружения подобных веществ», – сказал в своем докладе Рэй, профессор молекулярной, клеточной и системной биологии.

Помимо прочего, диацетил подавлял, ингибировал действие ферментов деацетилазы гистонов (HDAC). Эти ферменты «подтягивают» структуру ДНК и тем самым замедляют экспрессию генов. Поэтому их ингибирование ускоряет экспрессию генов. По совпадению, ингибиторы ферментов HDAC уже используются в лечении некоторых видов рака.

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Рэй и его коллеги проследили за этим, подвергнув культуры клеток нейробластомы человека – опасной злокачественной опухоли у детей младшего возраста – воздействию паров диацетила. Диацетил остановил рост опухоли. Хотя исследование находится в самом начале, не исключено, что вдыхание подобных веществ станет частью лечения некоторых опухолей или даже нейродегенеративных заболеваний.