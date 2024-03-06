Выбор этого типа еды может увеличить риск тревожности на 53%

Учёные из Австралии связали употребление одного типа еды с повышенным риском развития тревожности и депрессии. Их выводы опубликованы в журнале BMJ.

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Речь идёт об ультра-обработанных продуктах. Авторы проанализировали 14 обзорных статей за последние три года с использованием данных 9,9 млн человек и заключили, что высокое потребление этого типа продуктов повышает вероятность развития тревоги на 53%. Более того, такой рацион увеличивает риск появления депрессии на 22%.

Исследования показали, что ультра-обработанные продукты могут вызвать раздражительность, затуманивание сознания и усталость, а также воспалительные процессы, которые влияют на мозг и вызывают физические расстройства.