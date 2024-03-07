Раскрыто неожиданное полезное свойство регулярного секса

У людей, которые регулярно занимаются сексом, более здоровое сердце по сравнению с теми, кто ведет менее активную половую жизнь. Неожиданное полезное свойство интимной близости раскрыла врач-терапевт Рэйчел Уорд в беседе с The Sun.

Уорд объяснила, что глубокое дыхание и физические нагрузки во время полового акта увеличивают частоту сердечных сокращений. Если подобные действия повторять регулярно, они принесут определенную пользу сердечной мышце, считает терапевт. Еще одним положительным эффектом секса она назвала снижение артериального давления.

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Врач также отметила, что регулярная половая жизнь улучшает психическое здоровье. По ее словам, во время интимной близости мозг вырабатывает гормоны эндорфин и окситоцин, которые улучшают настроение и снижают стресс.

Кроме того, люди, регулярно занимающиеся сексом, обычно выглядят моложе ровесников, у которых активность в спальне меньше. Уорд заявила, что вероятная причина этого также заключается в выработке эндорфинов, которые помогают организму высвобождать вещества, поддерживающие эластичность кожи.