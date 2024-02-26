Ученые назвали группу крови женщин, которые чаще рожают гениев
Ученые выяснили, женщины с какой группой крови имеют высокие шансы стать матерями гениев. По данным генетиков из Стэнфорда, это женщины с первой группой крови.
Связь между первой группой крови мамы и ребенка с высоким уровнем интеллекта прослеживается чаще, чем среди женщин с другой группой крови, рассказали ученые.
Но они объяснили, что такая статистика объясняется тем, что женщины с первой группой реже беременеют. В то же время, генетики установили, что дети с крепким иммунитетом от таких матерей действительно рождаются чаще.
У людей с четвертой группой крови чаще рождаются дети-спортсмены, а со второй – предрасположенные к критическому мышлению. Дети, рожденные от родителей с третьей группой – более творчески развиты и чувственны, уточняет издание Thuvienpc.
Напомним, по словам детский нейропсихолога Киры Макаровой,продолжительность и качество сна имеют решающее значение для здоровья и развития ребенка. Также психолог рассказал, как лечить детей с СДВГ.