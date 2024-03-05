Причиной затяжного коронавируса может быть анемия

Ученые сделали открытие, которое позволяет найти новые возможные пути предотвращения и лечения коронавируса. Так, авторами научной работы стали учёные из Кембриджского университета в Великобритании.

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Они изучили воздействие вируса на организм человека и выяснили, что на начальном этапе заражения у пациентов наблюдается низкий уровень железа в крови, способствующие анемии и нарушению выработки здоровых эритроцитов.

В последующем у этих пациентов уходит гораздо больше времени на выздоровление, говорится в журнале Nature Immunology.

«Уровень железа и то, как организм регулирует железо, были нарушены на ранних этапах развития SARS-CoV-2 инфекции, и на выздоровление ушло очень много времени», — говорит доктор Эйми Хэнсон.