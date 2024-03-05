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Hевролог Гаджиева назвала депрессию и анемию причинами дневной сонливости

Невролог Марина Гаджиева назвала несколько причин, почему человеку постоянно хочется спать.

Hевролог назвала депрессию и анемию причинами дневной сонливости
© Rg.ru

По словам врача, что вечером усталость и желание отправиться в "царство морфея" - это норма, так как в течение дня человек тратит много энергии. Даже при отсутствии физической активности, мозг устает от обработки больших объемов получаемой извне информации.

Но, если вы проснулись утром, а состояние такое, будто и не ложились, стоит проверить здоровье. Постоянная усталость и упадок сил сигнализируют о возникших проблемах.

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Одна из основных причин сонливости - анемия.

"Недостаточное питание кислородом клеток организма, в том числе мозга, дает о себе знать различными проявлениями", - говорит невролог.

Депрессия и миастения (аутоимунное заболевание, характеризующееся слабостью мышц) также могут быть причинами постоянной усталости и отсутствие настроения.

Во всех случаях необходима консультация специалиста. Поэтому обратитесь к терапевту, не занимайтесь самолечением.

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