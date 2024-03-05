Женщинам назвали неожиданные последствия раннего климакса

Раннее наступление климакса может стать причиной ухудшения трудоспособности у женщин до 46 лет и более раннего их выхода на пенсию, выяснили ученые из университета Оулу в Финляндии. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Menopause. Кроме этого, как заявили специалисты, ранняя менопауза повышает риск инвалидности и безработицы.

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Средний возраст наступления менопаузы среди женщин в Финляндии составляет примерно 51 год. В этот период работа яичников замедляется и прекращает менструальный цикл. Климакс считается ранним, если он наступает до 45 лет.

Ученые провели анализ состояния 2700 женщин. Опрос участниц исследования показал, что женщины чаще испытывали снижение трудоспособности, если у них менопауза наступала к 46 годам. У них также было зафиксировано на 9% больше дней нетрудоспособности.