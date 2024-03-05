Ученые вырастили «мини-органы» из стволовых клеток беременных женщин

Ученые впервые вырастили «мини-органы» человека из стволовых клеток, взятых у беременных женщин. Это достижение может привести к прорыву в пренатальной медицине.

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Ранее клетки для органоидов получали из стволовых клеток взрослого человека или тканей плода. Команда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) и больницы Грейт-Ормонд-стрит извлекла стволовые клетки из околоплодных вод. Процедура проводилась во время диагностического тестирования у женщин на сроке от 16 до 34 недель и была безопасна для ребенка.

Такие стволовые клетки содержали всю необходимую биологическую информацию. Ученые определили, из каких тканей они были получены, и вырастили из них органоиды печени, почек и кишечника.

Органоиды демонстрировали многие свойства настоящих тканей, в том числе экспрессию генов и белков. Они позволили ученым лучше понять, как функционируют органы зародыша на поздних сроках беременности как в норме, так и при отклонениях.

Так, ученые рассмотрели развитие врожденной диафрагмальной грыжи (CDH) – дефект диафрагмы, который развивается еще до рождения. При таком заболевании кишечник и печень смещаются в грудную клетку, оказывают давление на легкие и препятствуют здоровому росту.