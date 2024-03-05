Ученые доказали пользу моногамии для человека
Ученые выяснили, как моногамия отразилась на эволюции человека. Так, по данным исследователей, благодаря переходу к долгосрочным отношениям с одним партнерам, люди научились выходить за пределы своей среды обитания и смогли выжить в меняющихся условиях окружающего мира, пишет РИА Новости.
При этом переход к моногамии был обусловлен поиском новых пищевых стратегий.
Людям приходилось выбирать менее агрессивных особей и тех, кто способен к социальным контактам. Это было обусловлено необходимостью создания стабильной семьи.