Ученые доказали пользу моногамии для человека

Ученые выяснили, как моногамия отразилась на эволюции человека. Так, по данным исследователей, благодаря переходу к долгосрочным отношениям с одним партнерам, люди научились выходить за пределы своей среды обитания и смогли выжить в меняющихся условиях окружающего мира, пишет РИА Новости.