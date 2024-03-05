Названо идеальное количество секса в неделю с точки зрения традиционной китайской медицины

Сложно сказать, насколько стоит прислушиваться к экспертам 2000-летней давности, но раз уж мудрость древних целителей дошла до наших дней — предлагаем с ней ознакомиться. Старинный трактат по сексологии «Су Ну Цзин» завирусился в «ТикТоке» благодаря блогеру Нине Ченг:

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«Знаете ли вы, что недостаточный секс считается причиной болезней в традиционной китайской медицине?» — обратилась инфлюенсер к подписчикам.

По словам девушки, согласно справочнику из прошлого, 20-летние должны заниматься сексом как можно чаще, не реже одного раза в четыре дня.

Если вам за 30 — достаточно находить время на любовные утехи каждые восемь дней, 40-летним — каждые 16 дней. С возрастом, считают китайские мудрецы, забывать о сексе нельзя, но после 50 лет достаточно раза в три недели, а после 60 лет — одного раза в месяц.

График выглядит весьма целомудренно на фоне современных рекомендаций экспертов. Врач из Детройта Андреа Пеннингтон уверена, что женщины должны испытывать минимум три оргазма в неделю независимо от возраста, пишет NY Post.