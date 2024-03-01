Ученые оценили противораковые свойства ягод лимонника

Исследователи из Гонконгского университета обнаружили, что ягоды лимонника китайского (Schisándra chinénsis) содержат схизандрин B (Sch B), растительное соединение класса полифенолов, оказывающее противоопухолевое действие при раке толстой кишки. Результаты опубликованы в журнале ACS (American Chemical Society) Pharmacology & Translational Science.

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Отмечается, что лимонник китайский относится к роду (Schisandra). Он роизрастает в Китае, Японии и Корее. На территории России встречается в Приморском и Хабаровском краях. Растение представляет собой вьющуюся лиану, длина которой достигает 15 метров. Ягоды этого растения обычно небольшие и красные, они обладают терпким вкусом.

В ходе исследования ученым удалось выяснить, что растительное соединение, полифенол Sch B обладает высокой способностью уничтожать опухоли. Чтобы проверить это утверждение и выявить лежащий в основе этого терапевтического свойства механизм, ученые воздействовали схизандрином B на опухолевые клетки мышей с раком толстой кишки. В результате такого вмешательства стало ясно, что Sch B способен запускать апоптоз (процесс распада) раковых клеток путем активации специфических клеточных реакций при взаимодействии с препаратами для химиотерапии.

Также выяснилось, что схизандрин B как часть комбинированного лечения может эффективно останавливать процесс деления раковых клеток даже на поздних стадиях развития колоректального рака. При этом соединение показало очень низкую токсичность в отношении нормальных клеток.