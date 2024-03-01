Стало известно, как пиво защищает от Альцгеймера и рака

Употребление пива, вина или спелых фруктов снижает риск развития рака или болезни Альцгеймера, сообщает The Sun, ссылаясь на соответствующее исследование. Авторы статьи уточняют, что, хотя злоупотребление алкоголем вредит здоровью, содержащийся в некоторых напитках диацетил действует по аналогии с лекарственными препаратами, которые используются для лечения онкологических заболеваний.

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Диацетил содержится в ферментируемых пищевых продуктах и является одним из самых популярных ароматизаторов в мире.

Эксперты пришли к выводу, что его вдыхание позволяет «отсрочить нейродегенерацию или нарушения памяти при заболеваниях».

«Мы впервые показали, что некоторые из этих молекул запаха, воздействию которых мы подвергаемся, всасываются клетками нашей кожи, носа, легких и, возможно, даже попадают в мозг через кровоток, фундаментально изменяя экспрессию генов», — сказал профессор Анандасанкар Рэй из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Ранее сообщалось, что желание расширить рацион шоколадом, пирожными или другими сладостями может быть признаком развития у человека болезни Альцгеймера.