Ученые использовали VR для понимания ранних признаков болезни Альцгеймера
Новое исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета, показывает, что нарушение пространственной навигации может быть ранним признаком болезни Альцгеймера, проявляясь за несколько лет до проблем с памятью или других когнитивных нарушений.
Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia: Journal of the Alzheimer’s Association, приняли участие 100 бессимптомных взрослых среднего возраста (43 66 лет) из исследования PREVENT-Dementia. Участники были отнесены к группе повышенного риска развития болезни Альцгеймера из-за таких факторов, как генетика (ген APOE-ε4), семейная история или выбор образа жизни.
Используя виртуальную реальность (VR), исследователи оценивали способность участников ориентироваться в виртуальной среде. Примечательно, что участники с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, независимо от конкретного фактора риска, демонстрировали нарушения в задании по навигации в виртуальной реальности, несмотря на нормальные показатели в других когнитивных тестах.
Эти данные свидетельствуют о том, что трудности с пространственной навигацией могут возникать за годы или даже десятилетия до появления других симптомов болезни Альцгеймера.
Интересно, что исследование также выявило гендерные различия в результатах: мужчины демонстрировали большее ухудшение в задаче VR-навигации по сравнению с женщинами.
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