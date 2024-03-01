Этот нюанс в поведении выдает сексуальную распущенность и склонность к изменам

Синдром упущенной выгоды, больше известный под аббревиатурой FOMO, не так безобиден, как может показаться. Термин часто используют в контексте влияния соцсетей: за большими потоками информации так сложно уследить, что нам становится не на шутку страшно проглядеть нечто интересное и важное.

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Однако в новом исследовании, опубликованном в Current Research in Behavioral Sciences, говорится о пикантной стороне вопроса: оказалось, что люди, подверженные FOMO, в большей степени склонны вести беспорядочную половую жизнь. В общем, страх упущенных возможностей распространяется и на оргазмы.

Чтобы доказать это утверждение, ученые опросили более 300 человек в возрасте от 19 до 60 лет. Исследователи зафиксировали различия в отношении участников к краткосрочным интрижкам и к, собственно, упущенным шансам.

Как правило, участники показывали схожий уровень в двух опросниках: чем выше был страх что-то упустить, тем большую лояльность респондент проявлял к мимолетным сексуальным связям.