Как хранить зелень, чтобы не заразиться кишечной палочкой

Ученые выяснили, при какой температуре нужно хранить зелень, чтобы снизить риск заражения кишечной палочкой
Листовая зелень является важным источником пищевых волокон и питательных веществ, но она может содержать вредные патогены. Ученые выяснили, каким образом ее следует охлаждать, чтобы снизить риск заражения кишечной палочкой, сообщает Medical Xpress.
Исследователи заразили листья салата ромэн, зеленого салата, шпината, обычной и листовой капусты кишечной палочкой и наблюдали, что с ними происходило в условиях хранения при 4°C, 20°C (68°F) и 37°C.
"При комнатной температуре или выше кишечная палочка стремительно размножается, а если салат хранить в холодильнике при температуре 4°C, то наблюдается резкое снижение популяции бактерий".
А вот данные, полученные в отношении хранения капусты, ученые назвали "противоречивыми". По словам специалистов, если бактерии уже присутствуют на ее листьях, то они смогут "пережить" и охлаждение.
Также важно учитывать, что разрезанный салатный лист выделяет овощной сок, который содержит питательные вещества, стимулирующие рост бактерий.
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