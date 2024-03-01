Как хранить зелень, чтобы не заразиться кишечной палочкой

Листовая зелень является важным источником пищевых волокон и питательных веществ, но она может содержать вредные патогены. Ученые выяснили, каким образом ее следует охлаждать, чтобы снизить риск заражения кишечной палочкой, сообщает Medical Xpress.

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Исследователи заразили листья салата ромэн, зеленого салата, шпината, обычной и листовой капусты кишечной палочкой и наблюдали, что с ними происходило в условиях хранения при 4°C, 20°C (68°F) и 37°C.

"При комнатной температуре или выше кишечная палочка стремительно размножается, а если салат хранить в холодильнике при температуре 4°C, то наблюдается резкое снижение популяции бактерий".

А вот данные, полученные в отношении хранения капусты, ученые назвали "противоречивыми". По словам специалистов, если бактерии уже присутствуют на ее листьях, то они смогут "пережить" и охлаждение.

Также важно учитывать, что разрезанный салатный лист выделяет овощной сок, который содержит питательные вещества, стимулирующие рост бактерий.