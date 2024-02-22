Примерно треть людей, которые пьют кофе, отмечают, что уже через несколько минут после употребления этого напитка начинает хотеться какать. Это не совпадение, отметила гастроэнтеролог DocMed Анастасия Левитская.

Врач объяснила, почему после кофе хочется в туалет и как на это влияют добавки вроде молока и сливок.

Правда ли, что кофе действует как слабительное? Да — и вот почему.

Чтобы фекалии перемещались через толстую кишку, мышцам в кишечнике приходится сокращаться.

В случае с кофе стимулятором мышечных сокращений выступают натуральные кислоты, которые в нём содержатся. Они влияют на выработку двух важных для процесса пищеварения гормонов — гастрина и холецистокинина, объяснила Левитская.

Она добавила, что в туалет «по-большому» может захотеться не только после обычного кофе, но и после декафа. Кофе без кофеина тоже содержит кислоты, стимулирующие движение фекалий к выходу, хоть и не так эффективно.

Дополнительную активность в кишечнике могут вызвать молоко или сливки, добавленные в кофе. А вот энергетики с кофеином слабительным эффектом не обладают, потому что не содержат натуральных кислот кофе.