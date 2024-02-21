Ученые: влияние авокадо на уровень холестерина в крови несущественно

Ученые из государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии обнаружили, что употребление авокадо несущественно влияет на уровень холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Academy of Nutrition (JAN).

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Научная работа австралийских ученых основана на результатах 10 предыдущих исследований, целью которых было изучение влияния авокадо на кардиометаболическое здоровье. В общей сложности в рассматриваемых исследованиях приняли участие 503 человека.

В трех исследованиях участвовали только женщины, в четырех — люди с избыточным весом или ожирением, а в остальных — испытуемые с повышенным уровнем холестерина в крови (гиперхолестеринемией) или сахарным диабетом и гипертриглицеридемией (наличием большого количества триглицеридов в крови).

Отмечается, что исследования длились от трех до 24 недель. Количество ежедневно употребляемого авокадо варьировались от 99 до 330 граммов.