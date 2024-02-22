Пятибалльная магнитная буря обрушится на Землю 9 марта

Метеорологи предупреждают, что в марте на Землю обрушится сильнейшая геомагнитная буря.

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Уже 3 марта земляне начнут испытывать мощь солнечного излучения, об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Эксперты уточняют, что первая вспышка будет недостаточно сильной, но пятибалльная буря начнёт оказывать своё влияние 9 марта и будет действовать до 12 марта включительно.

Геомагнитная обстановка улучшиться, но стоит понимать, что это не первая и не последняя магнитная буря в этом году.

Ожидается, что 2024 году будет до 30 всплесков и 15% из них достигнут максимальных значений.