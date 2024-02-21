Как запрет на продажу сигарет с ментолом может снизить уровень курения

Табачный рынок сегодня имеет широкий ассортимент, что может привлечь к этой вредной привычке все больше людей. Однако недавнее исследование говорит, что есть шанс сократить количество курящих. Об этом сообщает MedicalExpress.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале «Nicotine & Tobacco Research», показали, что запрет на сигареты с ментолом значительно снижает уровень курения. А все потому что, согласно исследованию, 50% курильщиков переходили на другие сигареты именно с ментола.

Ученые считают, что ментол, оказывая охлаждающее воздействие, маскирует резкость сигареты. Из-за этого молодым людям в разы проще привыкнуть к табачной продукции, чтобы затем перейти на другую продукцию. В 2020 году около 43,3% курильщиков в США курили сигареты с ментолом, в Европе их было около 7,4%.

Ведущий автор статьи Сара Миллс уверена, что запрет на ментоловые сигареты принесет пользу курящим людям.