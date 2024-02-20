Самая редкая группа крови и как она на самом деле определяется

В венах разных людей течет разная кровь. У людей есть четыре основные группы крови : A(II), B (III), AB (IV) и O (I). Они определяются тем, какие антигены присутствуют на поверхности эритроцитов: кровь типа A содержит антиген A на эритроцитах, группа B содержит антиген B, AB. имеет оба, а O не имеет ни того, ни другого.

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В целом, самая редкая группа крови — АВ (IV) -отрицательная, а наиболее распространенная — О(I) — положительная. "Рамблер" расскажет о том, какая группа крови самая редкая и как она на самом деле определяется.

Как определяется группа крови?

По данным Национального института здравоохранения США, группа крови человека зависит от того, есть ли у него определенные молекулы или белки, называемые антигенами, на поверхности эритроцитов . Два основных антигена, используемых для определения группы крови, известны как «антиген А» и «антиген В». У людей с кровью группы А на эритроцитах имеются только антигены А, а у людей с кровью группы В — только антигены В. У людей с кровью группы AB есть и то, и другое; люди с группой крови O не имеют ни того, ни другого.

Другой белок, «резус-фактор», также присутствует или отсутствует в эритроцитах. Группа крови человека обозначается как «положительная», если в его эритроцитах есть белок Rh, и «отрицательная», если у него нет этого белка.

Группа крови человека является генетической особенностью, унаследованной от родителей.

Переливание крови

Определение группы крови особенно важно при переливании крови поскольку определенные антигены в клетках крови могут заставить иммунную систему человека атаковать донорскую кровь.

Резус-отрицательные люди могут получать только резус-отрицательную кровь, а резус-положительные люди могут получать как резус-положительную, так и резус-отрицательную кровь.

Более того, кровь типа А можно использовать для переливания пациентам с кровью типа А или AB; Кровь типа B можно использовать для пациентов с кровью типа B или AB; Кровь группы AB можно использовать для пациентов с кровью группы AB. Кровь группы O можно использовать для пациентов с кровью типа A, типа B, типа AB и типа O.

Универсальный донор

«Универсальные доноры» — это люди с первой группой крови, и эта группа крови. Людей с первой группой крови называют «универсальными донорами», потому что эту группу можно использовать для пациентов с любой группой крови.

В больницах часто не хватает крови типа O из-за спроса на этот универсальный донорский тип. В частности, большим спросом пользуется кровь О-отрицательной группы, поскольку ее чаще всего используют в экстренных случаях, когда времени на определение группы крови пациента может не быть.

Что такое «редкие» группы крови?

Группа крови человека является редкой, если в его крови нет антигена, который есть у большинства людей, или если в его крови есть антиген, которого нет у большинства людей . В частности, редкие группы крови — это те, которые встречаются у 1 из 1000 человек или меньше.

Одна из самых редких групп крови в мире известна как «Rh-нулевой» или кровь с нулевым резус-фактором. Это значит, что в эритроцитах этой крови нет никаких резус-антигенов. Менее чем у 50 человек в мире была обнаружена эта группа крови, за что она получила название «золотая кровь».

При этом она считается универсальной для переливания другим носителям редких групп крови системы Rh, но людей с такой группой крови критически мало и найти такого донора крайне сложно.