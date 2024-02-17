Ограничение сахара в диете снижает уровень жиров в крови, рассказал врач

Триглицериды — основной вид жира в организме. Их избыток, особенно в сочетании с низким уровнем "хорошего" холестерина, повышает сердечно-сосудистый риск. Об этом сообщается на новостном портале клиники Мэйо.

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Триглицериды служат для запасания энергии из пищи. Их избыток часто встречается у людей с лишним весом, диабетом и предиабетом. Эти состояния могут увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Особенно опасно сочетание высокого уровня триглицеридов и низкого уровня "хорошего" холестерина ЛПВП. У людей с такими показателями могут развиться сердечно-сосудистые заболевания даже при нормальном уровне "плохого" холестерина ЛПНП. Это возможно даже в возрасте от 30 до 40 лет.

Снизить триглицериды можно, сократив количество простых углеводов в рационе, например, рафинированного сахара и муки. Алкоголь содержит много калорий и сахара, поэтому его потребление стоит ограничить. Добавить в рацион следует полезные жиры, включая оливковое масло и рыбу.

Также нужно стремиться к 30 минутам физической активности каждый день.

«Один из лучших способов снизить уровень триглицеридов — это физические упражнения. Кроме того, физические упражнения помогают похудеть. А когда вы худеете, уровень триглицеридов значительно улучшается», — отметил кардиолог клиники Мэйо Реджис Фернандес.