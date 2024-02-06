Врач назвал норму воды в день, чтобы не было тромбов

"Совсем нежелателен такой завтрак для людей, у которых есть диабет и инсулинорезистентность", – предупредила эксперт. Выпитая чашка кофе с утра натощак, по словам врача, может вызвать неприятные ощущения из-за возрастающего количества соляной кислоты, что, в свою очередь, вызывает раздражение стенок желудка. Таким образом, человек может наблюдать впоследствии изжогу и тошноту. "Если у вас есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, употребление кофеина только ухудшит симптомы. Возможен дискомфорт в области желудка, метеоризм и газообразование", – объяснила Чижикова, добавив, что лучше пить кофе только после употребления пищи. Кроме того, свежие фрукты и овощи лучше также есть после еды, поскольку употребление их натощак может спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка, изжогу, гастрит, язву или аллергическую реакцию. При этом специалист заявила, что распространенный завтрак в виде бутербродов с колбасой и беконом из-за огромного количества насыщенных жиров, может негативно повлиять на желудочно-кишечный тракт и вызывать воспалительные процессы, например гастрит. Более того, бекон и колбаса являются слабо обработанным мясом, поэтому риск развития онкозаболеваний у человека, который их ест, возрастает. Так, постоянное их употребление таких продуктов может повлиять на развитие рака толстой и прямой кишки, а также поджелудочной железы. Врач посоветовала выбирать натуральные овсяные хлопья вместо готовых каш, поскольку в последних много добавленного сахара и ароматизаторов, что может негативно сказаться на уровне сахара в крови и состоянии организма. "Лучше выбирать овсянку, которую нужно варить 10-15 минут. Такой способ приготовления сохраняет клетчатку и микроэлементы, а также обеспечивает длительное ощущение сытости", – уточнила специалист.