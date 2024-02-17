Ученые выяснили, как «гормон счастья» помогает нам учиться на своих ошибках

Шведские ученые из Университета Умео изучили роль нейромедиатора дофамина в обучении. Оказалось, что вещество помогает быстрее приспосабливаться к новым условиям. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Дофамин участвует в передаче нервных импульсов в мозге. Гормон связан с ощущением удовлетворения и предвкушения, а также с чувством любви и привязанности, из-за чего его называют "гормоном счастья". Также дофамин влияет на мышление и память.

В новом исследовании приняли участие 26 человек без неврологических и психиатрических заболеваний, наркотической или алкогольной зависимости, а также других состояний, которые могли бы помешать визуализации мозга.

Добровольцы выполнили компьютерное задание во время сканирования мозга с использованием двух передовых методов: позитронно-эмиссионной томографии и функциональной магнитно-резонансной томографии.

В ходе теста участники должны были угадывать загаданные числа, причем в некоторых случаях правильным ответом считался вариант больше пяти, а в других — наоборот. Правила менялись без ведома испытуемых, создавая периоды стабильности и нестабильности. За правильные ответы люди получали вознаграждение.

Сканирование мозга показало повышенную активность в полосатом теле — области мозга, известной своей ролью в производстве дофамина. Ученые обнаружили, что высвобождение "гормона счастья" увеличивалось при переходе от стабильных правил к изменчивым.

Выброс дофамина коррелировал со способностью участников адаптировать свои решения на основе новой информации, причем более высокие уровни дофамина были связаны с более быстрой адаптацией и лучшим выполнением задачи.