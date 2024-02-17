Ваш мозг умнее вашего телефона: ученые изучили понимание разговоров с эхом
Вы когда-нибудь пытались понять собеседника во время звонка, когда его голос передается с эхом? Для техники это может стать настоящим кошмаром, но наш мозг без труда отсеивает эхо и понимает речь с легкостью.
Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, раскрывает тайну того, как наш мозг совершает этот подвиг.
Эхо, особенно в плохо продуманных помещениях, таких как аудитории, искажает речь и затрудняет ее понимание. Для таких машин, как голосовые помощники, распознавание и отделение эха от реальной речи остается серьезным препятствием.
Но у людей нет такой проблемы. Мы можем уверенно понимать разговоры даже в условиях эха. В этом исследовании использовалась магнитоэнцефалография (МЭГ) для измерения активности мозга, когда участники слушали истории с эхом и без него.
Исследователи сравнили активность мозга с двумя компьютерными моделями: одна имитировала адаптацию мозга к эху, а другая — отделение эха от оригинальной речи.
Ключевые выводы?
- Несмотря на эхо, активность мозга отслеживала ключевые особенности оригинальной речи, подчеркивая нашу замечательную способность отфильтровывать помехи.
- Активность мозга лучше соответствовала модели, которая выделяла эхо в отдельный поток обработки, а не просто адаптировалась к нему. Это разделение происходило даже тогда, когда участники не уделяли сознательного внимания рассказу, что говорит об автоматической функции мозга.
- Это исследование показывает удивительную способность человеческого мозга обрабатывать сложную слуховую информацию. Понимание этого механизма может принести пользу в технологии распознавания речи, разработке слуховых аппаратов, понимание коммуникативных расстройств.
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