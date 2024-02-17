Японские ученые назвали способ стать умнее всего за три минуты
Танцы под ритмичную музыку улучшают работу мозга всего за три минуты. К такому заключению пришли нейробиологи из японского университета Цукубы. Его результаты были опубликованы в научном журнале IBRO Neuroscience.
В своей работе ученые отметили, что для достижения желаемого эффекта необходимо соблюсти одно условие. Важно не только получать удовольствие от танца, но и настроиться на прослушивание, чтобы поймать ритм мелодии и синхронизировать движения тела с музыкой.
В эксперименте приняли участие 48 человек в возрасте от 18 до 26 лет. Добровольцы выполняли различные кардиоупражнения под музыку в жанре groove rhythm. В процессе ученые отслеживали активность их мозга при помощи специальных устройств.
Оказалось, что ритмичная музыка оказывает влияние на периферическую кору мозга, что способствует улучшению когнитивных функций.
Ранее ученые из университета науки и технологий в Тронхейме заявили, что письмо от руки задействует больше областей головного мозга, чем нажатие клавиш на клавиатуре. Кроме того, письмо улучшает функцию запоминания информации и ее структурирования.