Как связаны иммунитет и развитие фиброза, установили ученые

Обнаружена взаимосвязь между иммунитетом и его способностью противостоять развитию фиброза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование российских ученых из МГУ имени Ломоносова.

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По словам специалистов, иммунитет может уменьшать способность организма препятствовать разрастанию соединительной ткани на месте поврежденных участков тканей других типов.

Ключевую роль в развитии фиброза играет воспалительный процесс. Он возникает из-за травм или инфекций. Его положительная роль – в борьбе с инфекциями, но он также наносит вред органу – подавляет способность стволовых клеток восстанавливать ткани без образования фиброза. Эксперименты показали, что белки, выделяемые макрофагами М2, приводят к старению стволовых клеток, лишая их способности препятствовать развитию фиброза.