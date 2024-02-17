Как связаны иммунитет и развитие фиброза, установили ученые
Обнаружена взаимосвязь между иммунитетом и его способностью противостоять развитию фиброза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование российских ученых из МГУ имени Ломоносова.
По словам специалистов, иммунитет может уменьшать способность организма препятствовать разрастанию соединительной ткани на месте поврежденных участков тканей других типов.
Ключевую роль в развитии фиброза играет воспалительный процесс. Он возникает из-за травм или инфекций. Его положительная роль – в борьбе с инфекциями, но он также наносит вред органу – подавляет способность стволовых клеток восстанавливать ткани без образования фиброза. Эксперименты показали, что белки, выделяемые макрофагами М2, приводят к старению стволовых клеток, лишая их способности препятствовать развитию фиброза.
Ученые считают, что их открытие позволит проложить путь для создания новых лекарств от фиброза.