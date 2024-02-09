Ученые выяснили, насколько вейпинг опасен по сравнению с курением

Отмечается, что ХОБЛ - это распространенное заболевание легких, при котором движение воздуха в дыхательных путях и дыхание затруднены. Хотя некоторые из этих состояний в крайних случаях могут привести к летальному исходу, они не всегда опасны для жизни. Курение ассоциируется с более серьезными заболеваниями, такими как рак легких, диабет, болезни сердца и инсульт, при которых показатели выживаемости намного ниже. Ученые также обнаружили, что вейпы содержат меньше никотина, чем традиционные сигареты. Это может сделать их менее вызывающими привыкание и, следовательно, менее вредными, поскольку курящие потенциально будут использовать их реже.