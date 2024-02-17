Ученые выяснили, что СДВГ передается по наследству

Ученые из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме выяснили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) демонстрирует заметную тенденцию к передаче по наследству. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoological Medicine (PsyMed).

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СДВГ — это расстройство нервного развития, характеризующееся невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, которые мешают функционированию или развитию.

Людям с СДВГ трудно удерживать концентрацию на задачах или занятиях, они ведут себя чрезмерно активно и часто действуют, не думая о последствиях. Это расстройство обычно выявляется в детстве, но может продолжаться и во взрослом возрасте.

Предыдущие изыскания нашли признаки передачи СДВГ по наследству. Исследователи решили выяснить, обусловлено это генетическими факторами или нюансами окружающей среды.В анализ включили данные 22,2 тыс. родителей и 11,5 тыс. детей.