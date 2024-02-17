Создан тест, выявляющий признаки психических расстройств с точностью 95%

Российские ученые в сотрудничестве с коллегами из Китая и Германии создали биохимический тест для диагностики психических расстройств, в том числе депрессии.

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Точность выявления признаков заболеваний по итогам испытаний составила 95%, сообщил Филипп Хайтович, профессор Сколковского института науки и технологий ("Сколтеха", входит в группу ВЭБ.РФ).

Он отметил, что шизофрения, депрессия и другие психические заболевания характеризуются изменениями работы мозга, которые можно наблюдать на разных уровнях, в том числе по изменениям работы белков и активности генов.

Авторы использовали в основе разработки анализ липидного состава крови, определенные изменения которого он назвал "универсальной подписью психического расстройства".

«[Тест] работает великолепно, точность получается выше 95%. Это - люди с диагнозом», - сказал Хайтович на конференции "Форум национальных достижений: наука и университеты", которая проходит на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Он также отметил, что этот тест прошли более 1 тыс. добровольцев без диагностированных расстройств. Некоторые из них, получив тревожные результаты анализа крови, обратились к психиатру, в результате чего была выявлена "серьезная депрессивная симптоматика".