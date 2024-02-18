Medscape: covid-19 отнимает у мозга человека до 20 лет жизни
Группа ученых под руководством директора лаборатории инфекционной нейробиологии Ливерпульского университета Бенедикта Майкла выяснила, что covid-19 отнимает у человеческого мозга 20 лет жизни. Об этом пишет журнал Medscape.
По информации издания, исследование проводилось в 2022 году. Согласно его результатам, 46% пациентов, перенесших covid-19, подвержены так называемому "мозговому туману" - комплексу проблем, связанных с усталостью, памятью и концентрацией внимания.
«Исследователи обнаружили, что у 351 пациента, госпитализированного с тяжелой формой COVID-19, через год после заражения вирусом SARS-CoV-2 были признаки долговременной черепно-мозговой травмы Дефицит мозга равен 20 годам старения мозга», - говорится в публикации.
До этого исследователи из Корнеллского университета (США) обнаружили новые доказательства, которые подтверждают вирусную природу синдрома хронической усталости (СХУ) и его связь с инфекциями.