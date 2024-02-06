Врачи назвали три продукта, способные быстро состарить сердце
Сердце многих американцев (почти 20 процентов обследованных) чрезмерно изношено для их фактического возраста. Разница составляет примерно пять лет. Более того, этот показатель может достигать и 11 лет. Об этом сообщает Pronews.gr со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
Как отметил кардиолог Викас Сандер, человек может снизить риск развития недугов со стороны сосудов и сердца. По его словам, важно знать о своих хронических заболеваниях и регулярно проходить осмотры, отслеживая уровень сахара в крови, холестерина и прочие показатели.
"Регулярные физические упражнения помогают поддерживать вес и кровяное давление, а также снижают стресс", - говорит врач.
Он рекомендует минимум 150 минут в неделю уделять физической активности умеренной интенсивности. Например, теннису или быстрой ходьбе.
В плане питания важно избегать трансжиров. Что касается насыщенных жиров, соли и рафинированного сахара, то с ними следует быть осторожнее. В большом количестве это провокаторы опасных недугов.
Еще три важных пункта - отказ от курения, сведение алкоголя к минимуму (и надо помнить, что, по мнению большинства специалистов, безопасной дозы спиртного не существует) и своевременное обращение к врачу при появлении ряда симптомов. На что обратить внимание в первую очередь? Это затрудненное дыхание, отеки ног, боль в груди, необъяснимая усталость, головокружения.