Исследование: первая менструация и количество детей влияют на развитие болезни легких

Помимо начала первой менструации на развитие хронической обструктивной болезни легких также влияют рождение детей и длительность менопаузы, сообщает N+1.

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Исследование показывает, что развитие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во многом зависит от гендерной принадлежности человека и его восприимчивости к заболеванию. Так, женщины чаще сталкиваются с данной проблемой в молодом возрасте, в то время как у мужчин заболевание начинает прогрессировать значительно позднее. Одна из причин такой статистики – женские половые гормоны, эстроген и прогестерон, которые могут влиять на расширение просвета бронхов, воспаление, пролиферацию и метаболизм дыма от сигарет.

На протяжении жизни гормональный фон у женщин сильно меняется. Научно доказано, что более стремительно астма развивается у тех, кто проходит через половое созревание, беременность или менопаузу. Это служит косвенным доказательством того, что половые гормоны играют существенную роль в развитии астмы.

Другое исследование показало, что риск столкнуться с ХОБЛ выше у тех женщин, у которых первая менструация наступила в возрасте до 11 лет. А у тех, у кого половое созревание наступило после 16 лет, вероятность заполучить ХОБЛ увеличивается на 24%.