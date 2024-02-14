Ученые: справиться с депрессией помогут запахи

Ощущение знакомого запаха может помочь людям, страдающим депрессией, вспомнить конкретные события и потенциально содействовать их выздоровлению, выяснила группа ученых и соцработников из Медицинской школы Питтсбургского университета в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open.

В начале своей карьеры доктор Кимберли Янг, специалист в области нейронаук, изучающая автобиографические воспоминания, поняла, что задействование амигдалы — отдела мозга, который не только контролирует реакцию «бей или беги», но и направляет внимание и фокус на важные события, — помогает восстановить воспоминания.

Она также узнала, что люди, страдающие депрессией, с трудом вспоминают конкретные автобиографические воспоминания, а у здоровых людей запахи вызывают яркие и «реальные» воспоминания, вероятно, потому, что они напрямую воздействуют на амигдалу через нервные связи, идущие от обонятельной луковицы.

Поэтому она решила проверить, может ли активизация работы амигдалы помочь людям, страдающим депрессией, более эффективно вспоминать события из своей жизни.

В этом исследовании Янг представила участникам серию непрозрачных стеклянных флаконов с сильнодействующими знакомыми запахами — от апельсинов и молотого кофе до крема для обуви и даже согревающей мази.

Попросив участников понюхать флакон, Янг предложила им вспомнить конкретное событие, неважно, хорошее или плохое.

Янг с удивлением обнаружила, что у людей, страдающих депрессией, которые получали подсказки в виде запахов, а не слов, события вспоминались быстрее.

«Если мы улучшим память, то сможем улучшить решение проблем, регуляцию эмоций и другие функциональные нарушения, которые часто возникают у людей с депрессией», — говорит Янг.