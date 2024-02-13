Врач рассказала, как на самом деле недостаток воды влияет на кожу

Нутрициолог, косметолог-эстетист Илона Федорова рассказала Медновостям, как недостаток воды на самом деле влияет на кожу.

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Вода выполняет множество важных функций, и одна из них —транспортная. Она разжижает кровь и желчь, доставляя важнейшие элементы до клеток. Мы можем правильно питаться, есть только полезную еду, но нутриенты даже не смогут добраться до клеток, если мы не выпиваем хотя бы 500 мл воды.

Если организм обезвожен, а человек испытывает вздутие живота и брожение, то в кровь из кишечника выделяются непереваренные остатки еды, склеивающие эритроциты. В итоге они образуют «монетные столбики».

По словам специалиста, в такой жирной и вязкой крови лейкоциты не могут свободно передвигаться и очищать организм от бактерий и вирусов. В итоге снижается иммунитет, и это отражается на лице, в итоге образуются высыпания, лицо тускнеет и появляется отечность.

Врач объяснил, что утром, после пробуждения, нужно выпить 1-2 стакана воды комнатной или теплой температуры. Теплая вода улучшает желчеотток, так как желчный пузырь под воздействием теплоты начинает сокращаться. Начать можно с малого и постепенно увеличивать до двух стаканов.

Нутрициолог рекомендует выпивать до 1 литра воды до обеда, а остальную часть пить в течение дня по потребности.