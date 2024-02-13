Разрыв в восприятии сна: почему иногда кажется, что всю ночь не сомкнул глаз

Нарушения сна могут вызвать у нас жуткий стресс. Наш мозг подшучивает над нами, давая сигнал, что мы не совсем не спали, хотя сон был. В чем суть так называемого разрыва в восприятии сна?

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"Я не спал всю ночь", "Я снова не сомкнул глаз" – если мы часто боремся с нарушениями сна, такая фраза наверняка хоть раз слетала с наших губ. На самом деле, в самых редких случаях бывает так, что мы действительно вообще не спали. Гораздо более вероятно, что мы все–таки проспали несколько часов, но восприняли это по-другому. Это явление называется "разрыв восприятия сна" или "неправильное восприятие сна".

Разрыв в восприятии сна: почему иногда мы даже не осознаем, что спим.

Неправильным восприятием сна мы обязаны тому, как работает наш мозг. А именно, когда мы засыпаем, он не отключается сразу. Обычно, когда мы засыпаем, сначала отключается одна область мозга, а затем постепенно отключаются другие. Но также может случиться так, что одно полушарие мозга отключается, а другое остается бодрствующим. К примеру, такое бывает, когда мы засыпаем в новой обстановке, в которой нам (пока) не очень комфортно – например, в гостинице или в гостях. Мозг в таких условиях работает практически в режиме каменного века, когда людям всегда приходилось быть настороже, чтобы увидеть, не таится ли где-то опасность, даже во сне.

Мы думаем, что не можем уснуть – и именно поэтому на самом деле не спим.

Это первобытное функционирование нашего мозга все еще может проявляться и сегодня. Когда мы испытываем стресс или чувствуем себя не совсем уверенно, наш мозг может не отключаться должным образом во время сна. На следующее утро мы думаем: "Я действительно совсем не спал" – хотя это было не так. При этом, хотя качество нашего сна в этом состоянии не так хорошо, как в глубоком быстром сне, мы ошибочно воспринимаем это как отсутствие сна вообще.

Этот разрыв в восприятии сна становится действительно проблематичным, когда мы саботируем себя, тем самым усугубляя наши проблемы со сном. А именно, если наши мысли постоянно крутятся вокруг того факта, что мы не можем заснуть и наверняка снова не сомкнем глаз сегодня ночью, то это действительно может произойти – или, по крайней мере, мы так это воспринимаем, потому что спим не расслабленно, а с полусонным мозгом.

Как вырваться из порочного круга и устранить проблему.