Прерывистый сон оказался главным предвестником преждевременной смерти

Ученые из Австралии назвали тип сна, который приводит к ранней смерти
Ученые задействовали в исследовании 8000 добровольцев мужчин и женщин. Выяснилось, что женщины, у которых в течение длительного времени наблюдался прерывистый он были в два раза больше подвержены риску ранней смерти от проблем с сердцем, чем счастливицы с крепким сном. При этом оказалось, что у мужчин с проблемным сном риск сердечно-сосудистых заболеваний составляет 25%.
Ученые объяснили это явление тем, что у мужчин и женщин разные механизмы защиты от негативных последствий пробуждения.
Исследователи отмечают, что прерывистый сон может быть вызван различными факторами – температурным режимом в комнате, посторонними шумами, болевыми ощущениями, проблемами с дыханием, нестабильным эмоциональным состоянием, сообщает «Медицина и наука».
Ранее сообщалось, что тревожность перед засыпанием может снять мягкая игрушка.