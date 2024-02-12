Прерывистый сон оказался главным предвестником преждевременной смерти

Ученые задействовали в исследовании 8000 добровольцев мужчин и женщин. Выяснилось, что женщины, у которых в течение длительного времени наблюдался прерывистый он были в два раза больше подвержены риску ранней смерти от проблем с сердцем, чем счастливицы с крепким сном. При этом оказалось, что у мужчин с проблемным сном риск сердечно-сосудистых заболеваний составляет 25%.