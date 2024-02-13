В Пензе разработали программу для максимально точного измерения артериального давления

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали и зарегистрировали программу для максимально точного измерения артериального давления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

© Unsplash.com

«Шумы на сигнале [пульсовой волны] бывают разные. Они возникают в основном от низкой точности сигнала, лишних движений пациента. Шумы имеют высокочастотную природу. Программа приведет полученный сигнал к чистому сигналу давления: уберет высокочастотные колебания, шумовые составляющие», - цитирует пресс-служба одного из разработчиков ПО, старшего преподавателя кафедры "Медицинская кибернетика и информатика" Медицинского института ПГУ Дмитрия Папшева.

Точность измерения достигается за счет гидроманжеты, встроенной в смарт-браслет. Манжета имеет камеру, заполненную жидкостью, которая надежнее передает пульсовые колебания на датчик давления.

«По амплитуде сигнал, полученный с воздушной манжеты, примерно 2-3 мм ртутного столба, а гидроманжетой - 20 мм. Обработать больший сигнал проще, а значит результаты будут точнее», - отметил Папшев.

Анализировать полученный сигнал будет программа на основе математической модели, разработанная в Пензенском государственном университете. Считываемый сигнал в режиме реального времени будет поступать на смарт-часы, где программа подавления помех в сигнале пульсовой волны, зарегистрированном с помощью гидроманжетной технологии, "отфильтрует" сигнал и приведет его к чистому.

При этом зарегистрированные сигналы будут проходить проверку качества. Если сигнал недоступен для обработки, устройство даст рекомендацию лучше закрепить манжету, снизить физическую нагрузку или перейти в состояние покоя.