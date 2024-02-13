Ученые создали «цинковую ловушку», чтобы предотвратить потерю слуха

Музыка на громком концерте, грохот от ремонта или звуки выстрелов и взрывов — все это может привести к острым травмам уха. Такие травмы могут перерастать в более тяжелые состояния, включая шум в ушах и гиперакузу. Люди с шумом в ушах слышат несуществующий звон или жужжание, в то время как люди с гиперакузией обычно воспринимают нормальный уровень звука как болезненный.

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«Потеря слуха, вызванная шумом, очень распространена и изнурительна. Это основная причина потери слуха, и от нее страдает каждый пятый человек в мире», — рассказывает PopSci отоларинголог из Университета Питтсбурга Танос Цунопулос/

При этом ученые еще не разгадали механизм потери слуха из-за таких шумовых травм.

Цунопулос — соавтор нового исследования, в котором основное внимание уделяется этому типу потери слуха. Его исследования выявили молекулярные механизмы потери слуха у мышей, вызванной шумом, и показали, что для ее смягчения можно использовать лекарства. Результаты описаны в исследовании, опубликованном 12 февраля в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Какое отношение цинк имеет к потере слуха?

Цинк является важным питательным веществом для живых существ. Он помогает иммунной системе, улучшает функции обмена веществ, обостряет чувство вкуса и обоняния и даже помогает заживлению ран.

Около 90 процентов цинка в организме человека связано с белками, помогая им сохранять свою структуру и функции, а остальные 10 процентов считаются «свободным цинком». Он не связан с белками и хранится в крошечных пузырьках внутри клеток, а нарушение регуляции цинка может вызвать проблемы на клеточном уровне.

«Как показали предыдущие исследования, нарушение регуляции передачи сигналов цинка может вызвать дегенерацию и смерть клеток и способствует таким состояниям, как ишемия и дегенерация зрительного нерва», — говорит Цунопулос.

В ходе исследования команда использовала мышей, чтобы выяснить, играет ли дисрегуляция цинка роль в повреждении внутреннего уха, которое громкие шумы могут нанести. Всего через несколько часов после того, как мышей подвергли воздействию громких звуков, произошел мощный выброс цинка в пространство между клетками. Этот дополнительный цинк в конечном итоге повредил клетки и нарушил нормальную связь между ними.

Затем команда ввела медленно высвобождающееся соединение, которое улавливало избыток свободного цинка двумя способами: через внутреннее ухо мыши или через брюшную полость. Мыши, которых лечили этим соединением, были менее склонны к потере слуха и были защищены от повреждений, вызванных шумом.

«Тот факт, что оба варианта оказались эффективными в защите мышей от потери слуха, позволяет предположить, что в будущем мы могли бы разработать таблетку, которую человек мог бы принять перед тем, как будет подвержен воздействию громкого звука, чтобы защитить себя от потери слуха», — говорит Цунопулос.

Согласно исследованию Цунопулоса, всего 100 децибел достаточно, чтобы вызвать быстрое высвобождение цинка, который повреждает внутреннее ухо и вызывает проблемы со слухом. А 100 децибел — это звук на обычном футбольном матче или шум газонокосилки.

«Профилактика — лучший способ защитить себя от потери слуха. «Всегда надевайте беруши, когда идете на громкий концерт или ожидаете оказаться в шумной обстановке», — говорит Цунопулос.