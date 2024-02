Ученые создали «цинковую ловушку», чтобы предотвратить потерю слуха

Цунопулос — соавтор нового исследования, в котором основное внимание уделяется этому типу потери слуха. Его исследования выявили молекулярные механизмы потери слуха у мышей, вызванной шумом, и показали, что для ее смягчения можно использовать лекарства. Результаты описаны в исследовании, опубликованном 12 февраля в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).