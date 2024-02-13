Эксперт заявила, что РФ может быть примером внедрения генетических технологий для семьи
Россия может стать примером государства, которое активно внедряет современные генетические технологии для улучшения жизни семей.
Такое мнение выразила замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова.
«На примере нашей страны мы могли бы попробовать поискать, найти и показать, каким образом можно было бы сделать доступ к таким благоприятным технологиям, которые облегчают, а не усложняют жизнь для семей и для родителей», - сказала она на заседании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетических технологий, которое прошло на Форуме будущих технологий.
Заместитель начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева напомнила, что на форуме пройдет первое заседание совета по реализации пятилетней федеральной программы развития генетических технологий.
«Вся программа <...> посвящена тому, чтобы обеспечить условия для перехода к персонифицированной медицине в России, к высокотехнологичному здравоохранению», - отметила она.