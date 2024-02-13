Эксперт заявила, что РФ может быть примером внедрения генетических технологий для семьи

«На примере нашей страны мы могли бы попробовать поискать, найти и показать, каким образом можно было бы сделать доступ к таким благоприятным технологиям, которые облегчают, а не усложняют жизнь для семей и для родителей», - сказала она на заседании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетических технологий, которое прошло на Форуме будущих технологий.