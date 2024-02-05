Вакцина против рака поджелудочной эффективна для 84% пациентов

Вакцина против злокачественных опухолей поджелудочной железы успешно прошла первые испытания на людях. Об этом сообщили в пресс-службе Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в США (MSKCC).

© Вечерняя Москва

Уточняется, что у 84 процентов пациентов наблюдался иммунный ответ. У них снизилось количество опухолевой ДНК в крови, а у 24 процентов пациентов ДНК опухоли отсутствовала.

Вакцину вводили инъекционно в четыре места — по одному уколу в каждую руку и ногу. Она вызывала легкие побочные эффекты, включая болезненность и усталость, но переносилась лучше, чем стандартные химио- или лучевая терапия, передает официальный сайт центра.

Ученые из Миланского университета провели исследование, в рамках которого установили основные факторы риска для развития кишечной онкологии среди молодого поколения. Ученые также отметили, что одной из причин прогрессирующей онкологии остается малая физическая активность молодежи.